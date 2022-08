A Cuba : Un touriste italien meurt de la variole du singe

«Ce patient a évolué rapidement vers un état grave et se trouvait dans un état critique instable depuis le 18 août, il est mort dans la soirée du 21», selon un communiqué du ministère. L'Italien, âgé de 50 ans, était arrivé à Cuba le 15 août et a été hospitalisé trois jours plus tard, ajoute le ministère.