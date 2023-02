Immigration au Luxembourg: «Un tournant important» sur les demandes d’asile, en forte hausse

Cela tient avant tout à la situation internationale, les premiers demandeurs étant les Syriens (44%), loin devant les Érythréens (15%) et les Afghans (7%). «Les flux migratoires sont au plus haut depuis la crise de 2015. Cela s’était calmé avec le Covid, mais nous retrouvons un rythme élevé», note Jean Asselborn. En revanche, le nombre d’Iraniens arrivant au Luxembourg «reste très faible» malgré le mouvement de contestation actuel dans la République islamique.

Beaucoup de mineurs non accompagnés

Les Ukrainiens, très nombreux depuis le déclenchement de la guerre dans leur pays il y a un an, apparaissent dans une autre catégorie, les demandeurs de protection temporaire. Ils représentaient 4 915 des 5 087 personnes ayant obtenu ce statut l’an dernier, le nombre d’Algériens et de Russes paraissant anecdotique à côté. La protection accordée pour un an a été prolongée de la même durée, puisque le conflit dure.