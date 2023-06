Indonésie: Un tout petit détail l’a privé d’un séjour de rêve à Bali

Tout avait commencé comme des vacances normales. En partance pour Bali (Indonésie), Matt Vandenberg a passé sans encombre les différents contrôles à l’aéroport de Sydney et a embarqué dans un avion de la compagnie Jetstar. Accompagné de plusieurs amis, l’Australien de 29 ans devait assister au mariage d’un ami vendredi, une perspective pour le moins réjouissante. Mais dès son arrivée à Denpasar, Matt a déchanté. Le jeune homme a été arrêté et s’est vu interdire de sortir de l’aéroport: pas question de poser un pied sur l’île.

La raison de ce fâcheux contretemps? Le passeport de Matt présentait une déchirure d’un centimètre. «Je ne la remets pas en question, mais on ne pouvait pas la remarquer à moins de la replier. Et les agents de l’immigration à Sydney n’ont rien dit et ils ont scanné mon passeport», raconte Matt sur Twitter. Le malheureux s’est vu confisquer son document jusqu’à ce qu’un avion ne le renvoie en Australie. Il a passé des heures et des heures à attendre à l’aéroport, soutenu par ses amis qui l’appelaient via FaceTime. «Tout ce qui me reste à faire, là, c’est de rigoler», écrit-il.