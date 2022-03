Un tract anti-Français, c'est deux ans

LUXEMBOURG - Ils incitent les frontaliers français à rester chez eux... Et peuvent coûter à leurs auteurs jusqu'à deux ans de prison et 25 000 euros d'amende.

Non seulement ils n'osent pas signer, mais en plus, ils se justifient en citant la Convention universelle des droits de l'homme! Des tracts anti-Français, assimilant les étrangers travaillant au Grand-Duché, plus particulièrement les Français, à des «oppresseurs» dont la présence et le travail seraient synonymes, dans l'esprit des auteurs, de «destruction» et «pollution».