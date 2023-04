Elections communales: Patrick veut être «un traducteur entre les Luxembourgeois et les étrangers»

Néerlandais, Patrick van Egmond sera candidat aux communales.

Résident néerlandais impliqué dans les élections communales à Luxembourg-Ville, Patrick Van Egmond se dit «dans un état d'esprit assez tranquille», à quelques jours de la fin des inscriptions, le lundi 17 avril, pour les étrangers qui souhaitent voter aux scrutins municipaux du dimanche 11 juin. «Tout le monde a bien compris que les étrangers pouvaient s'inscrire aux élections locales», se veut-il rassurant. «Même pour ceux qui sont actuellement en vacances, c'est très facile de le faire en ligne via Guichet.lu. On a senti une accélération au niveau des inscriptions juste avant les vacances de Pâques. Via les médias et des lettres reçues par la poste, les citoyens ont été bien informés. S'inscrire trois mois avant l'élection en tant que telle, ça ne pousse pas toujours les gens à s'inscrire dans l'urgence».

Membre du parti «déi Gréng» et candidat dans la capitale, Patrick Van Egmond nous confie avoir déjà passé de nombreux dimanches devant les supermarchés pour convaincre les résidents. «On leur a expliqué l'importance de l'enjeu», nous dit-il. «La majorité des gens à qui on a parlé nous ont paru motivés de s'inscrire. Ils se demandaient s'ils étaient obligés de voter le jour-même, après inscription. On leur a alors parlé du vote par correspondance. D'autres se demandent si cela allait changer leur vie? On a alors abordé des thèmes comme les écoles internationales de Luxembourg, la sécurité routière,... À Luxembourg-Ville, il n'y a pas un seul type de résident étranger».

Une discussion avec la famille et un vrai engagement

S'inscrire aux élections communales est une première chose. S'y présenter face aux électeurs en tant qu'étranger en est une autre. Quelles sont les motivations de Patrick Van Egmond? «J'habite à Luxembourg depuis 2008», nous précise-t-il. «Dès que j'ai pu, je me suis inscrit aux élections locales. Et j'ai déjà voté aux communales de 2017. Après j'ai remarqué que de nombreux citoyens étrangers vivaient "hors sol". Ils vivent à Luxembourg, mais ne comprennent pas trop ce qu'il s'y passe, car la vie locale se fait encore beaucoup en luxembourgeois. Je suis là pour être un "traducteur" entre les Luxembourgeois et les étrangers. Et pour permettre aux Luxembourgeois de comprendre comment vivent les étrangers à Luxembourg. Je suis Néerlandais, mais je me sens Luxembourgeois, même sans avoir la nationalité. À mon avis, mon type de vie n'est pas encore assez représenté au niveau communal»

Avec une épouse française et des enfants de 12 et 15 ans, la politique est aujourd'hui devenue une histoire de famille pour Patrick Van Egmond. «On a eu de vraies discussions quand j'ai dit que je voulais m'engager», avoue-t-il, «car ce n'est pas à un métier que l'on occupe de 8h à 18h. C'est un vrai engagement. Mon épouse est d'accord, mais je fais surtout ça pour mes enfants avec l'envie de leur laisser un monde meilleur. Ma fille me pose désormais des questions sur les candidats et les élus, et leurs convictions».