Services secrets : Un trafic de voitures au sein du SREL?

LUXEMBOURG – Des agents auraient pendant plusieurs années acheté et revendu des voitures de fonction. La question est de savoir dans quelle poche est retombée l’argent.

Selon une information du Lëtzebuerger Land rapportée ce vendredi, le SREL aurait acheté de manière régulière et à des prix avantageux (40% moins cher que les prix du marché) des BMW et des Mercedes à un intermédiaire allemand dans des laps de temps très courts. Les véhicules auraient ensuite été revendus 20% plus chers que le prix de l’achat.