Justice en Lorraine : Un trafiquant de drogue écope de 3 ans de prison

NANCY - Un homme, interpellé en 2016 en Moselle avec notamment 23 kilos d'héroïne, a été condamné pour un trafic de stupéfiants entre la Belgique et le sud-est de la France.

L'homme, de nationalité marocaine et âgé de 48 ans, devra en outre s'acquitter d'une amende douanière de 400 000 euros. Incarcéré depuis mars 2016, il a été maintenu en détention et condamné également à une peine d'interdiction définitive du territoire par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy qui a suivi les réquisitions du procureur, François Pérain.

Le quadragénaire, domicilié en Belgique, avait été interpellé en mars 2016 par la douane sur une autoroute en Moselle, au volant d'une voiture équipée d'une plaque d'immatriculation provisoire. Dans «une cache sophistiquée aménagée» entre les sièges arrières et le coffre, les agents avaient découvert «dans un sac de jute, 46 pains d'héroïne pour un poids total de 23,550 kilos pour une valeur estimée à 353 250 euros et six pains de cocaïne d'un poids de 1,950 kilo pour une valeur estimée à 68 250 euros», selon l'accusation.

Trois autres personnes interpellées

Placé en rétention douanière, il avait raconté devoir convoyer la voiture des Pays-Bas en Espagne pour une femme qui n'avait pas de permis de conduire contre la somme de 1 500 euros et ignorer le contenu de la cargaison. Mais les investigations ont révélé que «le transport a été préparé et organisé dans le but d'acheminer les stupéfiants depuis Bruxelles jusqu'à la région de Beaucaire/Tarascon (midi de la France) avec l'aide (d'un homme faisant) partie d'un réseau de stupéfiants agissant en Belgique et d'un individu localisé à Beaucaire» (Gard), précise l'accusation.