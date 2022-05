Au Luxembourg: Un traitement pour éliminer les chenilles processionnaires

L'arrivée de l'été marque le retour des chenilles processionnaires du chêne au Luxembourg. Ce mardi, le traitement des 20 hectares d'arbres du parc Le'h à Dudelange et des 21,4 hectares de Parc Merveilleux, à Bettembourg, a commencé. En plus d'éviter que leurs poils urticants n'incommodent la population, comme ces dernières années, la lutte contre ces chenilles est aussi importante pour l'économie. «Il y a des familles qui viennent au Parc Merveilleux, si les arbres sont infestés, ils ne fréquenteront plus le parc», illustre Josée Lorsché, échevine à Bettembourg.