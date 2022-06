Transports au Luxembourg : Un tram toutes les trois minutes? Possible dit le ministre

LUXEMBOURG - Le ministre de la Mobilité n'écarte pas la possibilité d'augmenter la cadence des trams, dans la capitale, si le besoin s'en faisait sentir.

La cadence est aujourd'hui largement suffisante, estime le ministre, mais elle pourrait être augmentée en cas de besoin. Editpress

Le député DP Max Hahn a interpelé le ministre de la Mobilité sur la «saturation totale du tram aux heures de pointe». Dans sa réponse, le ministre déi Gréng, François Bausch, nuance et joue au professeur de mathématiques en posant le problème. «À l'heure actuelle, un tram circule toutes les quatre minutes entre 6h et 19h30, ce qui correspond à quinze trams par heure et par sens», indique-t-il. Sachant que chaque tram peut transporter 300 personnes, ce sont ainsi plus de 4 500 usagers, chaque heure, dans chaque sens, qui peuvent profiter de ce moyen de transport.

Qu'en est-il aux heures de pointe, entre 8 et 9h et entre 17h et 18h, entre la Gare et le Kirchberg? «En semaine, au mois d'avril, il y avait entre 100 et 150 personnes par tram entre les stations Hamilius et Gare», note le ministre. «Il y a donc encore de la marge», poursuit-il, en concédant qu'il peut y avoir certaines rames parfois pleines. «Il faut alors attendre le suivant, quatre minutes plus tard, ce qui n'est pas très long».

Deux nouvelles gares d'interconnexion d'ici 2035

«Nous avons effectivement la capacité de passer à un rythme de trois minutes ponctuellement», affirme François Bausch. «Soit 6 000 personnes transportées par heure et par sens». L'utilisation de rames plus longues peut également être envisagée si besoin.

Mais selon lui, c'est en développant le réseau de tram et en multipliant les points de contact avec le train et le bus que les choses s'arrangeront. Actuellement, il n'existe que deux interconnexions tram/train (Pfaffenthal et gare centrale). Dans deux ans, la gare de Howald sera reliée au réseau tram puis la gare périphérique de Hollerich d'ici 2035. Le nombre d'interconnexions tram/bus devraient également passer de 5 à 12.