Stupeur sur «NBC» : Un trapéziste lâche sa partenaire en plein direct

Deux candidats de l'émission «America's Got Talent» ont donné une sacrée frayeur aux spectateurs et au jury de l'émission.

Habitués à voir des numéros époustouflants dans «America's Got Talent», les jurés de l'émission et le public ne s'attendaient sans doute pas à vivre un grand moment de terreur, mardi dernier. Un couple de trapézistes, Mary et Tyce, a présenté sa performance au-dessus d'une scène en feu. Suspendus dans le vide, les deux artistes ont exécuté plusieurs acrobaties spectaculaires.

Stupeur et regards figés dans le public et parmi les membres du jury. Heureusement, plus de peur que de mal. La jeune trapéziste s'est relevée, visiblement indemne, sous les applaudissements des spectateurs. À la fois choqués et subjugués, les cinq jurés ont fait savoir à Mary et à Tyce qu'ils n'avaient jamais vu une performance aussi impressionnante. Le couple, parents d'un petit garçon présent dans le public, a été sélectionné pour continuer l'aventure.