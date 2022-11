Rapport sur Luxembourg-Ville: Un travailleur sur quatre vit dans la capitale avec moins de 1 942 euros par mois

En 2020, 11 243 personnes, parmi les résidents ayant un emploi, vivaient à Luxembourg-Ville sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec un revenu inférieur ou égal à 1 942 euros par mois. Voilà ce qui ressort de l'Observatoire social commandé au Luxembourg Institute of socio-economic research (Liser) par la Ville de Luxembourg. Un rapport promis en 2017, dont les contours ont été validés en 2020 et dont les premiers enseignements ont été révélés ces dernières heures. 11 243 personnes, c'est 22,3% de l'ensemble des salariés résidant à Luxembourg-Ville, près d'un sur quatre, donc.

Le reflet d'un «éclatement de la Ville»

Le rapport a été présenté le 26 octobre dernier, à la Commission d'action sociale de la Ville et mis en ligne mercredi, plutôt discrètement. La bourgmestre ydie Polfer parle de procédure «normale». «Il n'est pas mis en avant car il est peu flatteur», estimait jeudi Guy Foetz, conseiller communal d'opposition (déi Lenk). Pour lui, cet Observatoire social «concentre des problèmes accumulés depuis des années» et «reflète un éclatement de la ville sur les revenus, le logement, l'éducation et le fonctionnement de la société civile». 3 626 salariés vivant sous le seuil de pauvreté habitent à Bonnevoie-Sud et dans le quartier de la Gare, un sud-est de la capitale particulièrement désavantagé.