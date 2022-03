Un trio improbable

Une concierge revêche (Josiane Balasko), une gamine surdouée (Garance Le Guillermic) et un Japonais énigmatique (Togo Igawa): c'est autour de ces trois protagonistes et leur rencontre improbable que l'action du «Hérisson» est construite.

L’histoire, une sorte de conte de fées moderne, se passe dans un immeuble Art nouveau où vivent quelques familles bourgeoises et caricaturales. La difficulté était de rendre cinématographique ce qui est littéraire, et le livre l’est particulièrement, évoluant entre satire sociale et réflexion sur le sens de la vie.