Sciences : Un trio se partage le prix Nobel de chimie

Barry Sharpless devient la cinquième personne seulement à décrocher deux prix Nobel. Il partage celui de chimie, décerné ce mercredi, avec sa compatriote américaine Carolyn Bertozzi et le Danois Morten Meldal.

Ils ont ouvert deux nouveaux domaines de la chimie moderne: le prix Nobel de chimie 2022 a sacré mercredi le Danois Morten Meldal, l'Américaine Carolyn Bertozzi et son compatriote Barry Sharpless, qui réussit l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel. Le trio est récompensé «pour le développement de la ''chimie click'' et de la chimie bioorthogonale», a annoncé le jury dans sa décision. Barry Sharpless, 81 ans, est seulement la cinquième personne à décrocher deux fois un Nobel. Il avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique. Il succède ainsi notamment à Marie Curie, sacrée en 1903 et 1911.