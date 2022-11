Au Luxembourg: Un 3e genre bientôt proposé dans les documents officiels

En plus des options «homme» et «femme», une troisième possibilité devrait prochainement être proposée dans les documents officiels. «Un avant-projet de loi est en préparation et nous espérons le déposer au printemps», a indiqué mardi Sam Tanson (Déi Gréng), ministre de la Justice, à la Chambre des députés. Elle réagissait à une question élargie du député Dan Biancalana (LSAP), qui entend «répondre aux demandes sur les identités sexuelles, les notions de trans-identité et à ceux qui ne s’identifient pas à leur sexe de naissance».