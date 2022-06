Autriche : «Un trou au milieu de la pelouse, c'est Stranger Things?»

Un trou est apparu dans la pelouse du stade Ernst-Happel de Vienne. «J'espère que ça n'arrivera plus jamais», a prié le sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick, jeudi, avant d'accueillir la France.

«Deux choses inhabituelles»

«Il s'est passé deux choses qui d'habitude ne se passent pas dans la même soirée. J'espère que ça ne se passera plus jamais dans les 30 prochaines années», a-t-il lancé. «Tous les éléments extérieurs sur le stade, on ne peut plus les influencer, donc on va se concentrer sur ce qu'on peut influencer», a-t-il repris.