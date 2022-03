Un tube de l'été ras les baskets

Pour ses 100 ans, Converse a mis le paquet et mise sur un titre inédit en diffusion sur la Toile. Avec la mise en ligne gratuite d’un tube de l’été «My Drive Thru» réunissant Pharrel Williams, N.E.R.D, Santa Gold et Julien Casablancas, Converse veut créer un nouveau dialogue avec ses consommateurs, proches des milieux urbains et hip-hop.

En téléchargement libre sur converse.com, MySpace et MTV, le tube a été visionné plus de 750 000 fois en 4 jours.