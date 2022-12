En Australie : Un tueur au centre d'un podcast à succès condamné à 24 ans de prison

Chris Dawson, 74 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué Lynette Dawson il y a une quarantaine d'années, alors qu'il entretenait une liaison avec une adolecente, babysitter de ses enfants et ancienne élève. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé et peu de pistes ont émergé dans cette affaire jusqu'en 2018, lorsque le podcast «The Teacher's Pet»a suscité un regain d'intérêt public et, finalement, une nouvelle enquête policière.