Afrique du Sud : Un tueur de lions et d'éléphants abattu, la Toile jubile

Un célèbre chasseur connu pour poser avec des dépouilles d'espèces menacées a été tué d'une balle dans la tête en Afrique du Sud. Une nouvelle qui a ravi les internautes défenseurs des animaux.

D'après un témoin, deux hommes sont sortis d'une Nissan, lui ont tiré une balle dans la tête avant de dérober son arme et de filer. «Les motifs de l'attaque et les raisons du meurtre sont inconnus pour le moment», a déclaré la police.

Naude s'était bâti une mauvaise réputation en organisant des safaris de «chasse écologique» à plus de 300 euros le ticket de participation. Certains pouvaient même payer un supplément conséquent pour ôter la vie à des espèces rares et menacées.

Le chasseur businessman s'était fait un malin plaisir de dévoiler ses photos aux côtés des dépouilles de lions, d'éléphants et de girafes qu'il venait de tuer.

«Je vais pas te pleurer Riaan Naude (…) T’as dédié ta vie au massacre, empilé les cadavres, monté une société pour en tuer plus et t’engraisser. Et tu finis comme un vulgaire gibier», écrit un autre twitto, résumant l'état d'esprit global de la Toile suite à cette annonce.