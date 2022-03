Bourde en Suède : Un «tueur en série» exonéré de tout crime

Un Suédois qui avait été considéré comme le pire serial killer de l'histoire du pays, avec des condamnations pour huit meurtres commis dans les années 70 et 80, a finalement été dédouané.

Le parquet a annoncé qu'il abandonnait les poursuites contre Sture Bergwall, longtemps connu sous le pseudonyme de Thomas Quick, dans la dernière affaire pour laquelle sa condamnation devait être révisée. Il s'agissait de la disparition en 1976 à Piteaa (nord) de Charles Zelmanovits, adolescent de 15 ans dont les restes du cadavre n'avaient été retrouvés qu'en 1993. «Une évaluation globale des indices aujourd'hui disponibles (…) indique qu'une condamnation pour meurtre contre Bergwall n'est plus envisageable», a écrit le procureur, Haakan Nyman. Selon le parquet, la cause de la mort n'est même pas sûre.

M. Bergwall ne sera pas libéré pour autant: il est interné à vie dans un hôpital psychiatrique, d'où il tient un blog. «Aujourd'hui est un jour de joie et un jour de réflexion», a-t-il écrit mercredi. La facilité qu'il a eue à convaincre enquêteurs et magistrats d'un passé de meurtrier totalement imaginaire est l'un des plus graves fiascos de l'histoire de la justice suédoise. Il avait commencé par des aveux détaillés de M. Bergwall, délinquant condamné à se soigner après un vol à main armée. Soudain, il s'accusait d'avoir commis près d'une trentaine de meurtres en Suède, Norvège et Finlande, et de cannibalisme.