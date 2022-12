Affaire : Un tunnel découvert sous une école de l'ONU à Gaza

«L'Agence a protesté vivement auprès des autorités à Gaza afin d'exprimer son indignation quant à la présence d'une telle structure sous ses installations (...) qui constitue une violation de sa neutralité et du droit international et met en danger les enfants et son personnel», a ajouté l'agence qui dit avoir «scellé» la structure. «La pluie (récente) a probablement creusé un trou dans le sol qui a permis de révéler la présence d'une structure d'un tunnel terroriste à proximité d'une école de l'Unrwa à Gaza», a indiqué à l' AFP une source militaire israélienne.