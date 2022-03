Tempête aux Philippines : Un typhon hante un pays encore sous le choc

Un super typhon s'approche jeudi des Philippines, où il pourrait frapper à nouveau une région déjà dévastée il y a un an par la catastrophe Haiyan.

Il y a un an, le typhon Haiyan avait fait plus de 7 350 morts.

D'après les services météorologiques, Hagupit, qui génère déjà des rafales de vent soufflant jusqu'à 230 kilomètres/heure, va continuer de gagner en force avant vraisemblablement d'atteindre les îles de l'est de l'archipel, samedi. «Préparons nous à tout», a déclaré le président Benigno Aquino, lors d'une réunion des agences chargées de la gestion des catastrophes naturelles.

Hagupit pourrait frapper ou passer près de régions touchées en 2013 par le super typhon Haiyan. La catastrophe du 8 novembre 2013 avait fait plus de 7 350 morts. Formé dans l'océan Pacifique, Haiyan était accompagné des vents les plus violents jamais enregistrés à terre et de vagues géantes qui ont lessivé le littoral.