Un «Uber de la solidarité» pour les réfugiés

557 «enfants heureux» à ce jour. Emanuele Santi, un habitant de la capitale, a enclenché une nouvelle phase dans sa démarche de solidarité envers les réfugiés du Luxembourg. Il a ainsi lancé l'application mobile gratuite «Riding the rainbow», en collaboration avec des développeurs ukrainiens. Objectif: permettre aux résidents d'entrer directement en relation avec les réfugiés, pour le don d'équipement pour faire du sport (vélos, skate…) ou de la musique. Lena Antonyuk une réfugiée ukrainienne, a par exemple récupéré des vélos pour ses deux enfants. «Lorsque j'ai amené le matériel à la maison, c'est comme un grand anniversaire pour eux», confie-t-elle.

Pour mémoire, Emanuele Santi, président de l'ASBL Afrilanthropy, avait eu l'idée en avril dernier de récolter et de donner des deux-roues aux réfugiés. Son garage était devenu un centre de collecte et de distribution. L'initiative s'était ensuite étendue à trois autres garages au Kirchberg, à Mamer et à Schifflange, avec d'autres personnes qui avaient décidé de se joindre à l'effort. Au final, 350 enfants avaient profité de l'initiative.