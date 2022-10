Evénement: «Un univers à nous» pour la Luxembourg Fashion Week

«Rock! Avec du maquillage prononcé», nous promet Audrey Schoepfer, designer et gérante de la marque (H)ermana Clothes, quand on lui demande un avant-goût des tenues dont elle vêtira les mannequins sur le catwalk samedi. La Luxembourg Fashion Week s’ouvrira au soir par le défilé haute couture et prêt-à-porter au hall Fondouq, à Dudelange. Sept designers présenteront leur collection. Puis, de lundi au dimanche suivant, elles seront en vente au Fa-shion & Design Concept Store à Dudelange.