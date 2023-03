Un usage «assez marginal» du gaz hilarant au Luxembourg

Concernant son usage «alimentaire», le gaz est vendu sous forme de cartouches d'acier de forme ovale (pour les siphons à chantilly par exemple) ou de bonbonnes dans les commerces de proximité et sur Internet. AFP

Il peut avoir des conséquences neurologiques graves, durables et conduire à une hospitalisation, en particulier chez les consommateurs réguliers. L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies s'est alarmé en novembre d'une augmentation «préoccupante» de l’usage récréatif de protoxyde d’azote dans certaines régions d’Europe. Aux Pays-Bas, la possession et la vente de protoxyde d'azote sont interdites depuis le 1er janvier. Au Royaume-Uni, le «gaz hilarant» sera également interdit prochainement.

Et au Luxembourg? Les informations sur l’usage du protoxyde d’azote par certains jeunes, surtout dans des contextes festifs et récréatifs, dont dispose le ministère de la Santé, laissent conclure à «un usage assez marginal», note Paulette Lenert, la ministre de tutelle. Concernant son usage «alimentaire», le gaz est vendu sous forme de cartouches d'acier de forme ovale (pour les siphons à chantilly par exemple) ou de bonbonnes dans les commerces de proximité et sur Internet.

«Surveillé de près»

«La molécule et les cartouches en question font partie des produits psychoactifs suivis par le dispositif de monitoring de nouvelles substances et tendances émergentes de consommation de la Direction de la santé», explique Paulette Lenert. Comme le phénomène de l’usage de protoxyde d’azote par certains jeunes n’est pas nouveau, «les associations spécialisées œuvrant dans les milieux récréatifs et jeunes sensibilisent les jeunes de façon renforcée sur les effets et risques de l’usage détourné de protoxyde d’azote par les moyens et canaux appropriés et dans leurs interactions avec le public jeune».

La ministre assure que l’évolution éventuelle de la prévalence de l’usage de protoxyde d’azote continuera par ailleurs à être «surveillée de près», ensemble avec d’autres substances émergentes ou ré-émergentes, consommées à des fins récréatives.