Covid-19 : Un vaccin Moderna ciblant Omicron approuvé au Royaume-Uni

Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron et «provoque une forte réponse immunitaire» contre les deux, y compris contre les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, avec des effets secondaires «faibles» et similaires à ceux observés pour les sérums originaux, a indiqué la MHRA dans un communiqué.