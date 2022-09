Espace : Un vaisseau de la Nasa percute un astéroïde pour le dévier

Un vaisseau de la Nasa s’est délibérément écrasé lundi sur un astéroïde, dans le but de dévier sa trajectoire, lors d’une mission test inédite qui doit permettre à l’humanité de se protéger.

Le vaisseau, plus petit qu’une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km/h sur sa cible, atteinte à l’heure prévue (01 h 14 en Suisse mardi). Les équipes de la Nasa, réunies au centre de contrôle de la mission dans le Maryland, aux États-Unis, ont explosé de joie au moment de la collision.

Quelques minutes avant, l’astéroïde Dimorphos, situé à environ 11 millions de kilomètres de la Terre, a peu à peu grandi sur les spectaculaires images retransmises en direct par le vaisseau. On pouvait y distinguer clairement les cailloux à sa surface grise, juste avant que les images stoppent au moment de l’explosion.

Mission de «défense planétaire»

Dimorphos fait environ 160 mètres de diamètre et ne représente aucun danger pour notre planète. Il est en réalité le satellite d’un plus gros astéroïde, Didymos, dont il faisait jusqu’ici le tour en 11 heures et 55 minutes. La Nasa cherche à réduire l’orbite de Dimorphos de dix minutes, c’est-à-dire à le rapprocher de Didymos.