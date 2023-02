Espace : Un vaisseau de secours russe est arrivé à l’ISS

Un vaisseau russe Soyouz s’est amarré dans la nuit de samedi à dimanche à la Station spatiale internationale afin de servir, en septembre prochain, de véhicule pour le retour sur Terre de deux cosmonautes russes et d’un astronaute américain, dont le vaisseau initial a été endommagé. Le vaisseau de secours MS-23 avait décollé vendredi matin depuis le Kazakhstan, sans personne à bord, et a atteint la station spatiale après un voyage d’environ deux jours, selon une retransmission vidéo en direct de la Nasa.

Mission prolongée

L’agence spatiale russe a donc décidé qu’il ne pourrait plus être utilisé qu’en cas d’urgence, et a choisi d’envoyer en remplacement le vaisseau MS-23. La mission des trois membres d’équipage a été prolongée jusqu’à septembre, et ils repartiront donc à bord de ce vaisseau de remplacement après avoir passé environ un an dans l’espace.