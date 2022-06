Procès en France : «Un vaste trafic international de chevaux» né près du Luxembourg

BASTOGNE – Jean-Marc Decker, marchand de 58 ans établi à Bastogne, en Belgique, serait le «pivot d'un vaste trafic international de chevaux». Il est au cœur d'un procès international qui débute mardi à Marseille.

Dix-sept autres prévenus, maquignons, rabatteurs, vétérinaires, dont trois Belges et deux Néerlandais, sont jugés à ses côtés ainsi qu’une société de vente en gros de viande chevaline du Gard. L’enquête, ouverte en France en 2013 et menée ensuite conjointement avec des enquêteurs belges, avait démarré dans l'abattoir d’Alès (Gard) sur la base d’un signalement de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Les services vétérinaires y avaient mis au jour une série de fraudes reposant sur la falsification des carnets d'identification et des documents sanitaires accompagnant les animaux ainsi que des entorses à la réglementation européenne concernant les chevaux importés de pays de l'Union.