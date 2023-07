Un véhicule vide retrouvé, quatre personnes toujours disparues

Des «pluies de proportions bibliques»

Les deux événements distincts se sont produits dans la région de West Hants, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d'Halifax, la capitale de cette province de l'est canadien. Déjà durement frappée par l'ouragan Fiona l'an dernier et par des incendies de forêt fin mai, la Nouvelle-Ecosse a subi samedi des inondations record provoquées par des pluies torrentielles qui ont déversé en quelques heures l'équivalent de trois mois de précipitations.

Le maire d'Halifax, Mike Savage, a évoqué des «pluies de proportions bibliques». La brutale accumulation d'eau et les crues des cours d'eau ont coupé de nombreuses routes, endommagé des ponts et dévasté de nombreuses maisons. L'état d'urgence a été décrété pour 14 jours sur l'ensemble de la province, une mesure administrative visant à faciliter le déploiement des secours et le travail de remise en état des infrastructures.