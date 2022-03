On a testé – Un véritable dédale au coeur de l'Adem d'Esch

On a testé : Un véritable dédale au cœur de l'Adem d'Esch

BELVAL - Ouverte le 25 juin dernier, la nouvelle agence d'Esch à Belval est superbe. Mais pas très pratique.

Un blanc immaculé, de grandes baies vitrées dans le vaste quartier de Belval. C'est là que l'Adem (Agence pour le développement de l'emploi) a pris ses quartiers, sur le square Mile. De l'extérieur, c'est impressionnant. À l'intérieur aussi d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout pratique. En s'arrêtant devant les trois bornes pour retirer son ticket, on se trouve déjà face à un choix cornélien: développement de l'emploi ou chômage?

«Les intitulés sont ambigus, la première fois que l'on vient mais ils reflètent la nouvelle mission de l'Adem», concède René Fisch, le chef de l'agence. Ainsi, quand on vient pour le suivi de sa recherche d'emploi, il faut bien appuyer sur le bouton «développement de l'emploi» et non «chômage». En cas de doute, mieux vaut s'adresser aux guides, qui sont aussi les vigiles. Ils sont très serviables. Arrive la suite: l'attente avant de rencontrer son conseiller professionnel.