En Chine – Un vieil embargo sur le boeuf américain est levé

En Chine : Un vieil embargo sur le bœuf américain est levé

La Chine lève en partie l'embargo qu'elle imposait depuis fin 2003, adopté après la découverte d'un premier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) aux États-Unis.

L'importation en Chine de produits américains de viande de bœuf, désossée ou avec os, provenant d'animaux de moins de 30 mois, est à nouveau autorisée, selon l'Administration chinoise pour le contrôle de la qualité, l'inspection et la quarantaine (AQSIQ). Un geste de bonne volonté de Pékin qui intervient au moment où la consommation de viande s'envole dans la deuxième économie mondiale, où l'essor de la classe moyenne a modifié le régime alimentaire traditionnel et où la viande importée d'Australie, notamment, connaît un grand succès.

La décision, diffusée sur le site Internet de l'AQSIQ et applicable immédiatement, met en grande partie un terme à l'embargo vieux de 13 ans, même si elle est assortie de conditions. Les produits carnés américains en question devront ainsi «répondre aux exigences chinoises en termes de traçabilité, d'inspection et de quarantaine». Le Premier ministre Li Keqiang, en visite aux États-Unis en début de semaine, avait suggéré dès mardi une possible levée de l'embargo chinois.