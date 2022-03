Aux Etats-Unis – Un village avalé par un énorme mur de poussière

Aux États-Unis : Un village avalé par un énorme mur de poussière

Grâce à son drone, un Texan a filmé l'impressionnante avancée d'un haboob sur la petite commune de Coahoma, le 5 juin dernier.

Chris Mulkey était en train de vaquer à ses occupations, le 5 juin dernier, quand il a senti que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Cet habitant de Coahoma (Texas) s'est alors rué chez lui pour attraper son drone, et a réalisé des images sensationnelles d'un énorme mur de poussière en train d'avaler sa ville. Sur cette vidéo surréaliste, on peut voir les arbres, les réverbères et les maisons disparaître sous l'épais nuage orangé.