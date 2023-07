Un viol? Non, l'étudiante n'a pas vraiment repoussé son flirt du soir

Après une fellation, Bryan et Mia ont eu une relation sexuelle durant laquelle la femme a repoussé le Britannique en hurlant: «Don’t fucking touch me». Bryan «s’est immédiatement arrêté», ont déclaré les juges. La femme s’est levée et a quitté l’appartement, dont la porte n’était pas verrouillée. Elle a déposé plainte pour viol et contrainte sexuelle et a réclamé environ 10 000 euros d’indemnité pour tort moral.