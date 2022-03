Un virtuose de la photo s'est éteint

Le photographe américain, William Claxton, s'est rendu célèbre en immortalisant les grands jazzmen des années 1950.

Amoureux du jazz, M. Claxton avait réalisé des portraits de grands noms comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Mel Torme, Duke Ellington, Thelonious Monk ou encore Stan Getz. Il avait également immortalisé Frank Sinatra et Steve McQueen et travaillé dans la mode. Selon le journal, M. Claxton appelait la photographie le "jazz pour les yeux".

Né à Pasadena en Californie en 1927, le photographe expliquait que pour lui le jazz et la photographie étaient "semblables par leur spontanéité et leur improvisation. Ils se produisent alors que vous entendez et voyez quelque chose, et vous l'enregistrez et c'est fixé pour toujours".