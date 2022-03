En Sibérie : Un virus géant, vieux de 30 000 ans, découvert

Un très vieux virus a été retrouvé dans le sol gelé de la Sibérie. Il est inoffensif pour les humains et les animaux.

Un nouveau type de virus géant, baptisé «Pithovirus», a survécu plus de 30 000 ans à la congélation dans une couche de permafrost contemporaine de l'extinction de l'homme de Néandertal, selon une étude publiée lundi. Le virus a été découvert dans le sol gelé de l'extrême nord-est sibérien, dans la région autonome de Chukotka. Ce virus très ancien, capable d'infecter des amibes mais inoffensif pour humains et animaux, porte à trois le nombre de familles des virus géants connues, notent les auteurs dans les comptes rendus de l'académie des sciences américaines (PNAS). Les virus géants, d'un diamètre supérieur à 0,5 millionième de mètre, sont contrairement aux autres aisément visibles avec un simple microscope optique.

Réémergence possible

«La démonstration que des virus enfouis dans le sol il y a plus de 30 000 ans puissent survivre et être encore infectieux suggère que la fonte du permafrost due au réchauffement climatique et l'exploitation minière et industrielle des régions arctiques pourraient comporter des risques pour la santé publique», souligne Jean-Michel Claverie (laboratoire «Information Génomique et Structurale» (IGS-CNRS Marseille, France), coauteur de l'étude.