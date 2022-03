Un virus le 1er avril?

Conficker pourrait s’activer massivement le mercredi 1er avril, redoutent plusieurs experts en sécurité. Aussi connu sous les noms de Downadup et de Kido, le ver sait désactiver les antivirus installés sur une machine et les mises à jour automatiques. Depuis octobre, plus de 10 millions de PC auraient déjà été infectés.