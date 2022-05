États-Unis : Un voisin héroïque sauve la vie d’un enfant de 4 ans

Un petit garçon atteint d’autisme est tombé dans la piscine de son domicile, le 18 mai. Alerté par son fils, un habitant du quartier lui a pratiqué un massage cardiaque salvateur.

Dans le dos de sa mère, le petit Xavier s’était dirigé tout droit vers la piscine avant de sauter dedans, relate ABC 6. Par miracle, des enfants qui jouaient à proximité ont vu le garçonnet inanimé dans le bassin et ont donné l’alerte. «Mes amis me criaient d’aller chercher de l’aide, je me suis dit «oh non!» et j’ai commencé à courir», a raconté Maddox, 12 ans. Le préadolescent est allé chercher son père, qui a sauté par-dessus la barrière et s’est précipité vers la piscine, où l’enfant gisait depuis trois minutes et 22 secondes.