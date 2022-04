Trajet interminable : Un vol Nice-Luxembourg a fait demi-tour en plein vol

NICE/LUXEMBOURG – Retard, demi-tour en plein vol : les passagers d'un vol entre Nice et Luxembourg décollé vendredi ne pensaient pas que leur voyage durerait près de 24 heures.

Le vol Nice-Luxembourg a pris plus de temps que prévu.

Un avion de la compagnie Volotea, assurant vendredi la liaison entre Nice (France) et Luxembourg, a connu de nombreux déboires, rapporte France 3 Grand-Est. Prévu pour décoller à 19h35, vendredi, l'appareil du vol V72578 a finalement quitté le tarmac de l'aéroport niçois avec deux heures de retard, la faute à un bagage d'un autre vol qui s'était retrouvé par erreur dans la soute.

Mais les ennuis ne faisaient que commencer pour des voyageurs déjà excédés. A quelques kilomètres de l'aéroport du Findel, l'appareil est dérouté et doit faire demi-tour pour se poser à Lyon, à plus de 500 km au sud. Selon une passagère interrogée par France 3, la compagnie espagnole a expliqué aux passagers que l'aéroport de Luxembourg avait fermé. Contacté par L'essentiel, Luxairport n'était pas en mesure de donner plus d'information.