Un vol pas cher avec Wizz Air au Luxembourg? Attention à la mauvaise surprise!

L'arrivée au Luxembourg de la compagnie à bas coût Wizz Air a fait couler beaucoup d'encre et suscité des réactions contrastées. Si de nombreux voyageurs – et le CEO de lux-Airport Alexander Flassak – ont vu d'un bon œil les nouvelles possibilités de vols low cost au départ du Findel, le déploiement de la compagnie hongroise s'est également accompagné d'une grogne sociale émanant des syndicats de pilotes, qui ont qualifié la compagnie low cost de «danger» pour le système social luxembourgeois.

Que les voyageurs du Luxembourg se rassurent, la compagnie offre toutes les conditions nécessaires et garanties exigées par l'Agence européenne de sécurité aérienne, et dispose de nombreux avions neufs, uniquement des Airbus. Mais c'est une autre spécificité qui pourrait leur réserver une mauvaise surprise au moment de prendre l'avion…

L'enregistrement à l'aéroport est payant

Après Bucarest en juin, Wizz Air dessert Rome depuis le 25 juillet (mardi, mercredi et samedi, puis lundi, mercredi et vendredi, à partir du 30 octobre), et certains touristes ont fait l'amère expérience de voir le prix de leur vol – des billets à partir de 24,90 euros – gonfler avant d'embarquer.