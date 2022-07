France : Un vol sur cinq annulé samedi matin à Roissy à cause de la grève

«En l’absence de résolution du conflit, il est demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols», a annoncé vendredi la Direction générale de l’aviation civile française.

Les compagnies aériennes vont devoir annuler un vol sur cinq samedi matin à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en raison de la poursuite d’une grève, tandis qu’un nouveau préavis a été déposé pour le week-end du 9 et 10 juillet selon la CGT . «En l’absence de résolution du conflit, il est demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols» entre 7h et 14h «à hauteur de 20%» au départ et à l’arrivée du premier aéroport français (CDG) au nord-est de Paris, a précisé à l’AFP la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).