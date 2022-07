Au Japon : Un volcan explose, la population appelée à évacuer

Le Sakurajima, un volcan situé dans la baie de Kagoshima, ville de 600 000 habitants dans le sud du Japon, a connu une éruption explosive ce dimanche, selon la télévision nationale NHK. L'agence météorologique japonaise a relevé son niveau d'alerte de 3 à 5 et a appelé la population autour du volcan à évacuer au plus vite.

L'éruption de ce volcan très actif a eu lieu à 20h05, heure locale (13h05 au Luxembourg). Selon MBC Japan, la fumée s'est élevée à 300 mètres de hauteur et une bombe volcanique a volé à 2,4 km à l'est du cratère, à l'opposé de la zone la plus peuplée du secteur. D'autres pourraient partir et des coulées de lave dans un rayon de 2 km autour du cratère sont attendues.