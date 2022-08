Drame en France : Un volet se décroche, une touriste italienne meurt écrasée

La ville de Briançon (sud-est) a été secouée samedi par un impensable drame. Vers 19h30, une touriste italienne de 27 ans était en train de se rendre au restaurant avec un ami quand un volet est tombé sur elle, dans la vieille ville. «J’ai vu une femme en face hurler. Je suis sorti et puis j’ai vu qu’il y avait une dame allongée au sol avec le volet à côté. Au début, elle a fait quelques soubresauts puis, après, très rapidement, elle a arrêté de bouger», explique un commerçant au Dauphiné Libéré . Touchée à la tête et au torse, Carlotta Grippaldi est décédée dans l’ambulance.

Selon le quotidien régional, le volet est tombé du deuxième étage d’un vieux bâtiment. «Il y en a certains qui doivent être rénovés. Ça craint…», confie un habitant. Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Selon le Corriere della Sera, la jeune femme originaire de Turin (nord-ouest) avait fêté ses 27 ans le 3 août. Passionnée de montagne, elle passait le plus clair de son temps libre à la frontière entre l’Italie et la France et enseignait le ski les week-ends d’hiver.