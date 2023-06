Un voyage à l'autre bout du pays pour Messi… pour rien

L'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami suscite un enthousiasme exceptionnel chez les amateurs de football aux États-Unis. Plus encore que lorsque David Beckham avait signé en MLS, la signature du joueur majeur de ces quinze dernières années incite de nombreux fans à voyager (longtemps) pour apercevoir la star sur un terrain.

«Gros bisous. Bon vol retour»

Problème, l'Argentin est actuellement en vacances après une saison éreintante marquée par la conquête de la Coupe du monde en décembre et conclue par une dernière fenêtre internationale en juin. Lionel Messi devrait débuter fin juillet avec son nouveau club.

La vidéo du voyageur dépité dans le stade a fait le tour des réseaux sociaux. On le voit ainsi en train de grimacer et de jeter sa pancarte. Pas certain que les mots de l'équipe de Philadelphie – vainqueur de Miami 4-1 – ne le réconfortent: «Gros bisous. Bon vol retour», ont-ils écrit. Impitoyable.