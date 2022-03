Mémoire – Un voyage au coeur de la cruauté des camps nazis

Mémoire : Un voyage au cœur de la cruauté des camps nazis

HINZERT - 70

ans après l'invasion du Luxembourg par l'Allemagne nazie, 100 jeunes des deux pays ont visité, ensemble, le camp d'Hinzert.

Pour la commémoration des 70 ans de l'invasion, la Chambre des députés et le Parlement du land Rhénanie-Palatinat ont invité les lycéens de Grevenmacher, Luxembourg et Trèves à déposer des roses et à découvrir l'histoire de ce camp, situé à 70 kilomètres de la capitale grand-ducale. 1600 Luxembourgeois y ont été internés entre 1940 et 1944, au moins 82n'ont pas survécu. «J'ai des frissons, affirme Claude du Lycée Robert-Schuman. Mon arrière- grand-père était interné ici avant que ma famille ne perde sa trace».