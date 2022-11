Expogast à Luxembourg: Un voyage autour du monde grâce à la nourriture

En attendant les résultats du concours, elle décrit la cuisine de son pays: «elle est naturelle. Nous vivons dans un pays où il y a de bons produits, que ce soit l’agriculture où les animaux qui donnent une viande de bonne qualité». Plus loin, Alexandra évoque «la perfection en cuisine» pour évoquer ce que font ses compatriotes polonais, effectivement affairés à bien présenter un dessert. «Il y a beaucoup de détails», souligne-t-elle.

Cuisine «élégante»

Au stand hongrois, les passants sont invités à déguster de la charcuterie. À deux pas, un étal propose du vin rouge de la région autrichienne du Burgenland. «Les Luxembourgeois connaissent les vins autrichiens. Ils se boivent en apéritif ou en accompagnement de plats», décrit la spécialiste. «Nous venons pour tenter de découvrir de nouvelles choses. Cela peut servir lorsque nous invitons des amis à dîner», sourient Jan et Claire, un jeune couple de Bertrange. Guy, de la capitale, vient d’abord «pour les vins luxembourgeois» mais a aussi profité des stands «d’Italie et de Chine».

La compétition attire des citoyens du monde entier. Karin, vêtue de jaune et bleu, défend la Suède, qui «a une bonne chance de gagner» avec sa cuisine «élégante, faite d’ingrédients bruts et bien préparés». Enfin, Kimberly arpentait les stands avec une écharpe «Team USA». «Nous avons beaucoup de choses très différentes, à base de poissons, de légumes ou de céréales, décrit-elle. Non, nous ne nous contentons pas de junk food!»