Bande dessinée: Un voyage philosophique et musical dans l'ancien Japon

Bijou graphique

Car Shamisen, en plus de s'inspirer de la vie de Haru Kobayashi, la dernière goze, morte en 2005 à 105 ans, trace une route poétique et philosophique pour suivre le chemin de la musicienne. Celle-ci perdra son pouvoir de communiquer avec les divinités après une rencontre fâcheuse avec Yuki-onna, sorcière des neiges. Mais elle conserve sa foi en la musique. «Je jouerais même si mes doigts doivent saigner ou ma voix en venir à s'éteindre», lance-t-elle en faisant vibrer son instrument. Elle finira par retrouver son sens supplémentaire et entendra Raijin, dieu du tonnerre, pour une explosion de couleurs et de divintés.

On retrouve ensuite Haru à l'automne de sa vie, à 105 ans, quand elle retrouve Shinigami, déesse de la mort venue la chercher enfin. Dernier moment de philosophie avant le grand voyage. «Avec le temps qui passe, j'ai compris que le bonheur n'existait pas vraiment. Il n'y a que des instants d'allégresse, passagers», dit Haru, comme en conclusion de sa longue vie. Véritable bijou esthétique et coloré, véritable plongée dans un Japon disparu, «Shamisen», des Brésiliens Guilherme Petreca et Tiago Minamisawa, est aussi considérablement enrichi de toute une série de bonus, allant du récit de la vie de la vraie Haru Kobayashi aux textes, en japonais et traduits en français, des chants des goze et autres éléments culturels passionants.