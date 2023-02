Bande dessinée: Un voyage très personnel dans les grands espaces

C’est dans les grands espaces blancs et déserts de Norvège qu’évoluent les héros de «Vague de froid», Martin et Jules. Les deux frères partent pour des sortes de vacances qui virent à l’introspection, sur fond de froid et de neige. «Martin se cherche, mais il connaît aussi une évolution au fil de l’album», décrypte Jean Cremers, l’auteur.