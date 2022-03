Au Luxembourg : Un «vrai bureau roulant» pour les enchères

LUXEMBOURG – L'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED) a présenté mercredi son «bureau mobile», qui servira pour les ventes aux enchères.

La transformation du fourgon Renault en véritable lieu de travail a nécessité plus de 100 heures de travail, comme le rapporte fièrement le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED), Romain Heinen. Mercredi, l'AED a présenté son nouveau «bureau mobile» qui sera dorénavant utilisé exclusivement pour la vente aux enchères de véhicules. Romain Heinen a adressé un remerciement particulier au ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), pour son soutien dans l'acquisition du véhicule.

Le «bureau roulant» est un «bon exemple de modernisation» des administrations luxembourgeoises, d'après le membre du gouvernement. Auparavant, les noms des acheteurs étaient notés après comparaison avec la carte d'identité et le montant requis devait être payé en espèces. (Un acompte était également possible. Le montant manquant devait ensuite être payé au bureau de l'AED à Esch-sur-Alzette). L'AED dispose désormais d'un véhicule entièrement équipé avec connexion Internet, lecteur de cartes de crédit et imprimante pour ses ventes aux enchères, ce qui facilitera le processus et offrira davantage de transparence, un point que le ministre a qualifié «d'important». Manifestement impressionné, Pierre Gramegna est monté à bord du véhicule pour prendre place derrière le bureau intégré et écouter attentivement les explications détaillées.