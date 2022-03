Basket-ball : Un vrai combat des chefs dans l'Arena de la Coque

Entre le T71, détenteur du trophée, et le Sparta, la finale de la Coupe sera explosive à la Coque.

C'est un véritable combat des chefs que le T71 et le Sparta vont se livrer samedi soir dans l'Arena de la Coque devant 4 000 à 5 000 personnes. Déjà assurés de disputer le Final Four en championnat, le T71 et le Sparta ont chacun leurs raisons de vouloir décrocher la Coupe nationale. Pour le T71 de Tom Schumacher, il s'agit de conserver le trophée remporté l'an passé. «Nous avons déjà disputé la finale de la Coupe l'an passé. Cela nous a apporté de l'expérience», souligne-t-il.