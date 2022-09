Luxembourg: Un vrai parfum de braderie, sans la tradition du lundi

Les 46 enseignes ouvertes hier ont vu défiler des clients, mais pas nécessairement des acheteurs. «La tradition, avec les saucisses et les orchestres de rue, c'est le lundi. Point barre», martèle cette gérante d'un magasin de maroquinerie. Un parfum de braderie, donc, mais un public différent: plus de frontaliers que de locaux et beaucoup de familles en promenade, simplement. Comme Joël, Vanessa et leurs deux enfants, «venus à la base à la Schueberfouer», ou Maxime, Simon et Matteo, d'Arlon, qui «ne connaissaient pas la braderie».